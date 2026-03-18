С памятника на могиле Чехова в Москве исчез крест: фотоснимки с места странного и пугающего акта вандализма

18 марта корреспондент «МК» отправился на Новодевичье кладбище в московские Хамовники, чтобы проверить поступившую в редакцию информацию о похищенном с надгробия на могиле Антона Павловича Чехова декоративном элементе, изображающем крест на маковке православного храма. Кто мог покуситься на святыню — нам еще предстоит разбираться. Пока же мы задокументировали странный акт вандализма, который произошел предположительно в 2024 году. Слова, которые слетели с уст нашего коллеги при виде последствий злостного деяния, печатными не являются, поэтому процитируем программное стихотворение Пушкина: Два чувства дивно близки нам —В них обретает сердце пищу —Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. Вынуждены констатировать, что человеку, сломавшему крест на месте погребения одного из главных русских классиков, чувства, воспетые Александром Сергеевичем, совершенно чужды.