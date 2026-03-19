Стала известна потенциальная дата первой игры в СКК Блинова

22 и 24 марта «Крылья» и «Челмет» сыграют в СКК Блинова, 27 и 29 марта — в челябинском дворце спорта «Юность». Далее, если потребуется, команды сыграют 1 апреля в Омске, 3 апреля в Челябинске и 5 апреля снова в Омске. Как и в КХЛ, серии всех раундов плей-офф Всероссийской хоккейной лиги идут до 4-х побед.