Стала известна потенциальная дата первой игры в СКК Блинова

Первый матч в обновлённом СКК имени Блинова пройдёт в воскресенье, 22 марта 2026 года. Именно в этот день «Омские Крылья», фарм-клуб «Авангарда», сразиятся в 1-м матче ⅛ финала чемпионата ВХЛ против челябинского «Челмета».
Окончательная позиция «Крыльев» определилась по окончании заключительного матча регулярного чемпионата против «Челнов», который состоялся поздним вечером 18 марта. «Крылья» победили со счётом 5:4 и с 80 очками заняли 7-е место по итогам регулярного сезона, гарантировав себе в ⅛ финала преимущество домашней площадки. Теперь фарм-клуб омичей сыграет с фарм-клубом челябинского «Трактора», занявшим 10-е место в гладкзковом чемпионате.
22 и 24 марта «Крылья» и «Челмет» сыграют в СКК Блинова, 27 и 29 марта — в челябинском дворце спорта «Юность». Далее, если потребуется, команды сыграют 1 апреля в Омске, 3 апреля в Челябинске и 5 апреля снова в Омске. Как и в КХЛ, серии всех раундов плей-офф Всероссийской хоккейной лиги идут до 4-х побед.