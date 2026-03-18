Врач Еременко раскритиковал лечение мигрени мокрым полотенцем

Распространенный в соцсетях способ лечения мигрени при помощи мокрого полотенца может навредить здоровью. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко, комментируя завирусившийся метод.
Речь идет о рекомендации опустить ноги в горячую воду, а на шею положить холодное влажное полотенце. Авторы метода утверждают, что тепло притянет кровь к стопам, а холод снимет воспаление и давление в голове. Однако Еременко пояснил, что такой подход может дать лишь временное облегчение за счет перераспределения сосудистого тонуса, но не является универсальным или доказанно эффективным средством от мигрени.
По словам терапевта, слишком горячая вода создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а резкие температурные контрасты способны усилить неприятные ощущения и спровоцировать ухудшение самочувствия. Врач подчеркнул, что у некоторых пациентов тепло может, наоборот, усилить головную боль.
Он призвал учитывать индивидуальную реакцию организма и использовать более безопасные методы, такие как покой, затемнение помещения, достаточное питье и медикаментозная терапия, назначенная специалистом.
Ранее врач Зарема Тен заявила, что длительная головная боль может повысить риск инсульта.