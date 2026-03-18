В России намерены обучать молодых белорусских цирковых артистов

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Молодые цирковые артисты из Белоруссии смогут пройти обучение в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель министра культуры России Андрей Малышев перед началом мультимедийного концерта «Симфония инноваций».
«Нам надо доработать историю с образованием в сфере циркового искусства. В России хорошо развито это направление. В Москве есть цирковое училище имени Карандаша, легендарного клоуна. Мы поработаем над тем, чтобы набрать специальный курс белорусской молодежи, которая потом будет работать в цирковом искусстве вашей страны. Я думаю, к следующему учебному году этот вопрос мы решим, как решаем любые другие вопросы в сфере культуры и искусства между Россией и Беларусью», — сказал он.
По словам Малышева, гастрольно-театральная сфера двух стран активно развивается. «Последние три года театры Беларуси посещают российские регионы на тех же условиях, что и российские театры. Это большое достижение — мы перестали разделять бюджет. Сейчас мы тратим деньги на общее дело и общие театры», — отметил замминистра.
В Минске при поддержке Министерств культуры России и Белоруссии состоялась серия культурных мероприятий в рамках «Дней культуры России в Беларуси». Гостям представили уникальный российский проект — мультимедийный концерт с инновационными решениями «Симфония инноваций». Сюжет спектакля-перформанса строится вокруг диалога выдающихся музыкальных гениев прошлого — Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева — с инновациями XXI века, демонстрируя, как передовые технологии могут сочетаться с культурным наследием.
В Белоруссии «Симфония инноваций» была представлена впервые. На сцене Дворца Республики белорусские зрители увидели выступление робота-дирижера с реальными артистами и услышали узнаваемые российские классические произведения в исполнении ИИ-голограмм.
Также гостям вечера была представлена специальная тематическая выставка «Диалог искусства и технологий» о жизни великих российский композиторов, произведения которых звучат в «Симфонии инноваций». В экспозицию вошли ожившие портреты, визуальные примеры постановок и истории, изменившие музыкальный мир.