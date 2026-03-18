Дочь Маши Распутиной обругала отца из-за скандала с его бывшей женой

Настоящая имущественная «война» разгорается в семье Маши Распутиной. Певица рискует лишиться дома из-за притязаний бывшей жены своего нынешнего супруга, бизнесмена Виктора Захарова. Артистка призналась, что особняк, в котором она прожила много лет, теперь стал объектом судебных разбирательств.
Захаров приобрел этот дом еще в предыдущем браке, и теперь по условиям раздела имущества обязан экс-супруге Елене крупную сумму — денег на которую у него, по словам Распутиной, просто нет.
Певица добавила, что в свое время инвестировала в этот дом немалые средства, продав собственную недвижимость, однако юридически это не защитило их нынешнее жилье от посягательств бывшей супруги мужа.
Ситуацию в жесткой форме прокомментировала дочь певицы, 25-летняя Мария Захарова. Она уверена, что Елена годами удерживала отца в браке ради финансовой стабильности, а когда поток денег иссяк, перешла к активным действиям.
— Они просто «разводят» его как лоха, запугивая обнародованием каких-то фактов из прошлого. При этом его бывшая жена сама рискует стать соучастницей, если решится на это", — заявила Захарова.
Девушка также выразила возмущение поведением отца, который, по ее мнению, пытается переложить вину за семейный кризис на нее. Виктор якобы винит дочь в том, что после ее откровенных рассказов на ток-шоу о домогательствах сводного брата в семье начался разлад, приведший к нынешним судебным тяжбам.
— Отец выглядит смешно и жалко, перекладывая ответственность на женщину. Мама — святая, раз до сих пор терпит эту «прошлую жизнь». Что касается его дочери от первого брака — это неблагодарный человек с гнилой сущностью. Отец покупал ей недвижимость и машины, возил на курорты, а она в ответ всегда вела себя как наш заклятый враг, — передает слова Марии Starhit.
О скандале с недвижимостью стало известно 17 марта. По данным СМИ, артистка обратилась в Верховный суд. Она утверждает, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганькове. Однако уже несколько лет на жилье якобы претендует экс-жена ее супруга Виктора Захарова Елена.