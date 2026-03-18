Психолог Светлана Пуля предупредила о постродовой депрессии у отцов

Ранее 360.ru рассказал, что послеродовая депрессия у женщин может быть очень тяжелой, но и мужчины не застрахованы от этого состояния после появления ребенка в семье. У мужчин после рождения ребенка меняется гормональный фон: снижается уровень тестостерона, повышаются уровни пролактина и окситоцина. Эти изменения могут влиять на настроение, мотивацию и поведение.