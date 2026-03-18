Психолог Светлана Пуля предупредила о постродовой депрессии у отцов

Послеродовая депрессия может развиваться не только у молодых мам, но и у отцов, так как жизнь мужчин с появлением ребенка также резко меняется. О признаках подобного состояния у пап сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» нейропсихолог Светлана Пуля.
— Послеродовая депрессия развивается у 8−10% отцов, в отдельных выборках — до 25%. У мужчин после рождения ребенка тоже меняется гормональный фон, мозг адаптируется к новой роли — и перестройка не всегда идет гладко, — объяснила специалист.
Психолог отметила, что мужчина может не жаловаться. Вместо этого он становится раздражительным, жалуется на головные боли или теряет интерес к привычным увлечениям.
Ранее 360.ru рассказал, что послеродовая депрессия у женщин может быть очень тяжелой, но и мужчины не застрахованы от этого состояния после появления ребенка в семье. У мужчин после рождения ребенка меняется гормональный фон: снижается уровень тестостерона, повышаются уровни пролактина и окситоцина. Эти изменения могут влиять на настроение, мотивацию и поведение.