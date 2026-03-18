Старшая дочь Баталова объяснила, почему не вступила в наследство отца

После смерти актрисы Гитаны Леонтенко внимание СМИ сосредоточилось на их дочери Марии, страдающей от ДЦП. Долгое время считалось, что отношения между ней и старшей сестрой Надеждой, дочкой актера Алексея Баталова от первого брака, были не самыми теплыми. Однако это оказалось неправдой. Надежда Баталова пришла в студию программы «Пусть говорят», чтобы поделиться событиями в звездной семье.
Она заявила, что конфликтов, о которых пишут в СМИ, никогда не существовало и она не понимает, из-за чего могут возникать проблемы.
Экспертов удивило, что после смерти Баталов оставил все своей второй семье. Надежду даже спросили, могла ли она обратиться к отцу с просьбой позаботиться о ней после своей смерти, учитывая, что советский актер был достаточно обеспеченным человеком.
— Как вы себе представляете разговор со своим родителем: «Папа, когда ты умрешь, оставь машину?» Я так не умею разговаривать, — отметила она.
Надежда также рассказала о том, как наблюдала за угасанием отца. Однажды, посетив его во ВГИК, она зашла в кабинет после встречи. Отец выглядел грустным и сообщил, что только что обсуждал важные вопросы с женщиной, но совершенно не помнил ее имени.
В передаче Надежда также подчеркнула, что ее сестра Мария, потерявшая мать, не останется одна.
— Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду смотреть за ней, подсказывать. У нее горячайший опыт по этой части. Но сейчас я не вижу никаких опасностей от тех людей, которые ее окружают, — отметила дочь Баталова.
5 февраля юрист Татьяна Кириенко сообщила о смерти Гитаны Леонтенко на 91-м году жизни. Женщина скончалась у себя дома. 6 февраля в храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище в Москве прошло прощание с Леонтенко.