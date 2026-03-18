Полицейские приняли решение о выдворении из РФ около 60 тыс. иностранцев

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские с февраля 2025 года приняли решение о выдворении из России около 60 тыс. нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«В рамках реализации предоставленных в феврале 2025 года органам внутренних дел полномочий самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы РФ нарушителей миграционного законодательства и помещении их в специальные учреждения для временного содержания в целях высылки из страны данным мерам подвергнуто около 60 тыс. лиц», — сказали в пресс-центре.
5 февраля 2025 года должностные лица МВД России получили полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений.
Принимать решения о выдворении могут начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД. Кроме того, за совершение отдельных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение могут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.
Мигранта выдворят за несоблюдение правил въезда, нарушение режима пребывания или проживания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Обжаловать постановление о выдворении можно через суд в течение 10 дней с момента его получения. Подпись на постановлении подтверждает, что оно получено. Одновременно законом введены полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов.