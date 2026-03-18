Регулятор Евросоюза продлил предупреждение о рисках полетов над Ближним Востоком

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в среду, 18 марта, вновь продлило срок действия рекомендаций, призывающих авиакомпании избегать полетов над зонами повышенной опасности на Ближнем Востоке. Этот режим повышенной осторожности продлен до 27 марта 2026 года.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в среду, 18 марта, вновь продлило срок действия рекомендаций, призывающих авиакомпании избегать полетов над зонами повышенной опасности на Ближнем Востоке. Этот режим повышенной осторожности продлен до 27 марта 2026 года.

Так, в перечень воздушного пространства, полет над которым не рекомендуется, входят территории Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, говорится на сайте EASA.

Ограничения были впервые введены утром 28 февраля на фоне эскалации, последовавшей за началом военной операции со стороны США и Израиля в отношении Ирана. Продление рекомендации свидетельствует о том, что EASA продолжает считать данную территорию зоной высокого риска для гражданской авиации.

Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий 60-дневную отсрочку от выполнения требований Закона Джонса. Глава государства пошел на временное смягчение правил морских перевозок, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше