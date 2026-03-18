Регулятор Евросоюза продлил предупреждение о рисках полетов над Ближним Востоком

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в среду, 18 марта, вновь продлило срок действия рекомендаций, призывающих авиакомпании избегать полетов над зонами повышенной опасности на Ближнем Востоке. Этот режим повышенной осторожности продлен до 27 марта 2026 года.
Так, в перечень воздушного пространства, полет над которым не рекомендуется, входят территории Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, говорится на сайте EASA.
Ограничения были впервые введены утром 28 февраля на фоне эскалации, последовавшей за началом военной операции со стороны США и Израиля в отношении Ирана. Продление рекомендации свидетельствует о том, что EASA продолжает считать данную территорию зоной высокого риска для гражданской авиации.
Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий 60-дневную отсрочку от выполнения требований Закона Джонса. Глава государства пошел на временное смягчение правил морских перевозок, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса.