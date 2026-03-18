В школах Польши запретят пользоваться телефонами в 1−8 классах

В Польше с 1 сентября в начальных школах (1−8 классы) станет запрещено пользоваться телефонами на уроках. Об этом, как информирует польский телеканал TVP3 Wrocław, сообщила глава Минобразования страны Барбара Новацкая.
По ее словам, ученики смогут доставать телефоны, только если разрешит учитель или если это будет необходимо для учебы.
«Но это не должно быть нормой, так как мы видим, насколько дети зависимы от интернета», — подчеркнула министр.
Новацкая рассказала, что соблюдение «цифровой гигиены» будет включено в глобальные изменения учебной программы, проект которых подготовят в стране к осени. Запрет, касающийся телефонов, приняли «в ускоренном порядке» по просьбе премьер-министра Польши Дональда Туска, отметила она.
Начальная школа в Польше — это первые восемь классов. После них дети могут пойти в среднюю школу и поступить в университет либо получить профобразование.
