В Старой Руссе нашли несколько детских захоронений домонгольского периода

В первом погребении деревянный гроб практически не сохранился. Судя по многочисленным гвоздям, гроб был дощатый. «Из костей сохранился только контур черепа в виде костной муки и молочные зубы», — сообщила Торопова. Характерно, что зубы есть как в изголовье, так и в изножье гробовища — это может говорить о том, что были еще погребения, уничтоженные в ходе распашки. Верхняя часть второго погребения повреждена бороздой распашки. Дерево также плохой сохранности. «Крышка прогнулась и провалилась внутрь, но видно, что у нее была поперечная планка, а гроб был достаточно высоким, сколоченным при помощи гвоздей. От покойного сохранились только молочные зубы в изголовье. Третий покойный был похоронен в долбленой колоде. Судя по размерам колоды, погребение тоже детское. Кости не сохранились», — пояснила Торопова.