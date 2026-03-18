В Старой Руссе нашли несколько детских захоронений домонгольского периода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили в городе Старая Русса Новгородской области несколько детских захоронений, предположительно, это периферия домонгольского некрополя начала XII века. Позднее, в XII-XIII веках, этот участок был застроен, еще позже — стал распаханным полем, сообщила ТАСС заведующая кафедрой истории России и археологии НовГУ Елена Торопова.
«Важнейшее открытие, которое сделали археологи НовГУ, — несколько захоронений домонгольского времени, судя по всему — XII века. Они были обнаружены под слоем средневековой пахоты. Как объяснили ученые, участок, вероятно, был распахан в XIII веке — это был тяжелый для Руси период, когда города уменьшались, а численность населения сокращалась. Было обнаружено четыре погребения. Три из них — детские, это связано с высокой детской смертностью в эпоху средневековья», — сказала Торопова.
В первом погребении деревянный гроб практически не сохранился. Судя по многочисленным гвоздям, гроб был дощатый. «Из костей сохранился только контур черепа в виде костной муки и молочные зубы», — сообщила Торопова. Характерно, что зубы есть как в изголовье, так и в изножье гробовища — это может говорить о том, что были еще погребения, уничтоженные в ходе распашки. Верхняя часть второго погребения повреждена бороздой распашки. Дерево также плохой сохранности. «Крышка прогнулась и провалилась внутрь, но видно, что у нее была поперечная планка, а гроб был достаточно высоким, сколоченным при помощи гвоздей. От покойного сохранились только молочные зубы в изголовье. Третий покойный был похоронен в долбленой колоде. Судя по размерам колоды, погребение тоже детское. Кости не сохранились», — пояснила Торопова.
Четвертое погребение также было прорезано сверху бороздами пахоты. Сохранились стенки и дно дощатого гроба, однако кости полностью разложились. Не удалось обнаружить и зубы, так как изголовье было перебито дренажной траншеей и уходило в стенку раскопа. «Скорее всего, здесь был похоронен взрослый человек — об этом говорят размеры могильной ямы», — пояснила Торопова.
История кладбища.
«По всей видимости, первоначально здесь располагался некрополь — предварительно мы датируем его началом XII века. Далее, судя по домонгольским находкам, включая сфрагистические материалы и писанку, в XII-XIII веках эта территория была освоена застройкой — начал формироваться культурный слой. Затем, вероятно, в процессе запустения XIII века участок был распахан, из-за чего более ранние напластования перемешались. И, наконец, в XIV-XV веках сюда вновь вернулась городская застройка», — пояснила Торопова.
Как отметила ученый, обнаруженные погребения, предположительно, являются периферией некрополя. Это позволяет предположить, что храм домонгольского времени, вероятно, деревянный, мог находиться не на том же месте, что и позднесредневековый.
Ранее, в 2022 году, неподалеку — примерно в 30−50 м — было выявлено одно погребение XI века. Археологи предполагают, что это могут быть части одного и того же непрополя. Продолжить работы на Ильинском раскопе планируется весной 2026 года. Неисследованной остается примерно половина территории — около 250 кв. м.