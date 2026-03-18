Во втором университете Англии зафиксировали случай менингита

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Второй университет на юго-востоке Англии сообщил о случае менингита. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кентерберийским университетом церкви Христа.
По информации вуза, он получил уведомление от Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) о том, что у одного из студентов университета «подтверждена менингококковая инфекция». Как отмечается в заявлении, этот случай связан с очагом заболевания — ночным клубом Chemistry, который уже почти 40 лет действует в Кентербери и очень популярен среди студентов. Именно с ним связывают вспышку заболевания, от которой уже умерли два человека, в том числе учащийся Кентского университета и ученица старших классов школы графства Кент.
Всего по информации UKHSA, зарегистрированы девять случаев заболевания. У заболевших выявлен штамм B, 11 подозрительных случаев изучаются.
Власти проводят массовую раздачу антибиотиков на территории кампуса Университета Кента с упором на тех, кто посещал с 5 по 7 марта упомянутый ночной клуб, и на их близких контактах. Также власти обещают провести точечную вакцинацию студентов.
По информации газеты The Times, в аптеках страны заканчиваются вакцины от менингита B. Вакцины от MenB были введены в Великобритании в 2015 году, однако они были предназначены лишь для новорожденных. Это означает, что люди старше 10 лет не имеют иммунитета от этой опасной болезни. Стоимость каждой приобретаемой в частном порядке вакцины составляет 110 фунтов ($150), причем вакцину требуется принимать дважды.
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он может быть инфекционным или неинфекционным по происхождению, может быть связан с высоким риском смерти и длительных осложнений и требует срочной медицинской помощи. По информации Всемирной организации здравоохранения, распространенными симптомами менингита являются лихорадка, скованность мышц шеи, изменение психического состояния, головная боль, чувствительность к свету, тошнота и рвота. Менее частые симптомы включают судороги, кому и неврологические расстройства, такие как слабость в конечностях.