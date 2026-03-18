Во втором университете Англии зафиксировали случай менингита

По информации вуза, он получил уведомление от Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) о том, что у одного из студентов университета «подтверждена менингококковая инфекция». Как отмечается в заявлении, этот случай связан с очагом заболевания — ночным клубом Chemistry, который уже почти 40 лет действует в Кентербери и очень популярен среди студентов. Именно с ним связывают вспышку заболевания, от которой уже умерли два человека, в том числе учащийся Кентского университета и ученица старших классов школы графства Кент.