Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерматолог Филева: пирсинг на дому грозит кровотечением и рубцами

Пирсинг на дому не следует делать даже при помощи специального пистолета.

Источник: Комсомольская правда

Идея сделать пирсинг на дому может обернуться серьезными проблемами для здоровья, в том числе, если речь идет о прокалывании ушей. Риски в беседе с «РИАМО» перечислила дерматолог Александра Филева.

— Особенно опасно прокалывать хрящ ушной раковины — тупое воздействие способно размозжить хрящевую ткань, вызвать воспаление и деформацию Кроме того, без медобразования очень сложно оценить расположение сосудов, повреждение которых грозит кровотечениями, — заявила медик.

Врач отметила, что делать пирсинг на дому не следует даже при помощи специального пистолета — если у человека склонность к образованию рубцов, лучше отдать предпочтение профессионалу.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в Махачкале молодая девушка скончалась после процедуры пирсинга языка. По предварительным данным, после прокола у девушки началось сильное воспаление. Инфекция начала быстро распространяться, что спровоцировало сепсис — общее заражение крови.