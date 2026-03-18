Дерматолог Филева: пирсинг на дому грозит кровотечением и рубцами

Идея сделать пирсинг на дому может обернуться серьезными проблемами для здоровья, в том числе, если речь идет о прокалывании ушей. Риски в беседе с «РИАМО» перечислила дерматолог Александра Филева.
— Особенно опасно прокалывать хрящ ушной раковины — тупое воздействие способно размозжить хрящевую ткань, вызвать воспаление и деформацию Кроме того, без медобразования очень сложно оценить расположение сосудов, повреждение которых грозит кровотечениями, — заявила медик.
Врач отметила, что делать пирсинг на дому не следует даже при помощи специального пистолета — если у человека склонность к образованию рубцов, лучше отдать предпочтение профессионалу.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в Махачкале молодая девушка скончалась после процедуры пирсинга языка. По предварительным данным, после прокола у девушки началось сильное воспаление. Инфекция начала быстро распространяться, что спровоцировало сепсис — общее заражение крови.