Воссоединение Крыма с Россией волгоградцы отметили шествием значкистов ГТО

Символическое мероприятие состоялось на площади у «Волгоград Арены» в среду, 18 марта.

Символическое мероприятие состоялось на площади у «Волгоград Арены» в среду, 18 марта.

12-летнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Волгограде отметили особенным образом. 243 юных спортсмена — значкиста ГТО приняли участие в шествии по площади вокруг главной спортивной арены города-героя.

В честь исторического события организовали театрализованное представление, которое не обошлось без императрицы Екатерины Великой. Ведь именно она 243 года назад, в 1783 году, помогла крымской земле получить новый статус в составе нашей страны.

Императрица вручила участникам шествия символ истории — флаг XVIII века и огласила Манифест о «взятии под державу нашу Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны». Под знаменем колонна значкистов ГТО обошла стадион. После возвращения ее возглавила группа с Государственным флагом РФ, флагом Волгоградской области и XVIII века.

Дополнительной торжественности мероприятию придал Государственный гимн нашей страны. Затем для присутствующих прозвучал указ Президента Владимира Путина о признании «Республики Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше