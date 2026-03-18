Волейболисты «Горького» проиграли первый матч квалификации к плей-офф

В Нижнем Новгороде сегодня состоялся первый матч квалификационного раунда за право сыграть в серии плей-офф. «Горький», к сожалению, в пяти партиях уступил «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.
В регулярном чемпионате России коллектив из Ленинградской области финишировал на 6-й позиции, а нижегородцы — на 11-м месте. Борьба за выход в четвертьфинал состоит из двух матчей. И в первом из них «Горький» не сумел отпраздновать победу.
В затяжной битве волжане потерпели поражение — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:23, 11:15).
Интересно, что все четыре команды с более низким «посевом» проиграли домашние матчи.
Ответный выездной поединок «горьковчане» проведут 21 марта. Нашей команде для выхода в ¼ финала необходимо выигрывать 3:0 или 3:1. Если победим со счётом 3:2, то будет назначен «золотой» сет до 15 набранных очков.
