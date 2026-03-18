В Минкультуры уверены, что робот-дирижер не заменит человека

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Робот-дирижер никогда не сможет заменить человека. Такое мнение выразил журналистам заместитель министра культуры России Андрей Малышев перед началом мультимедийного концерта «Симфония инноваций».
«Мы сегодня с вами увидим робота-дирижера. Сразу могу вам сказать, что все 2,5 тыс. зрителей, которые выйдут с этого спектакля, будут убеждены в том, что робот-дирижер никогда не заменит живого, замечательного человеческого дирижера симфонического оркестра», — сказал он.
Замминистра рекомендовал не бояться использовать современные технологии в культуре и искусстве, но делать это с умом, очень аккуратно и осторожно.
В Белоруссии впервые прошел мультимедийный концерт с инновационными решениями «Симфония инноваций». На сцене Дворца Республики в Минске зрители увидели выступление робота-дирижера с реальными артистами и услышали узнаваемые российские классические произведения в исполнении ИИ-голограмм. Мероприятие прошло в рамках Дней культуры России в республике.
Дни культуры России в зарубежных странах ежегодно проводятся Минкультуры РФ в целях расширения на системной основе российского культурного присутствия, продвижения за рубежом национальных духовных ценностей и традиций, а также поддержки соотечественников. В 2025 году российские мероприятия прошли в Абхазии, Белоруссии, Болгарии, Казахстане, Киргизии, КНДР, Индии, Индонезии, Иране, ОАЭ, Омане, Пакистане, Узбекистане, Франции, Южной Осетии и на Маврикии. Организатором выступает ФГБУК «Росконцерт».