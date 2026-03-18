Назван топ модных цветов наступившей весны

Этой весной в моде оттенки бежевого, розового и оранжевый цвет. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» стилист Юлия Ишимова.
— Самый нейтральный из трех трендовых цветов весны — теплый бежевый, напоминающий оттенок соломы. Также можно присмотреться к трендовому оранжевому цвету, еще одним трендовым цветом является кобальтовый синий, — считает эксперт.
Специалист призвала не бояться сочетания цветов: например, соломенный подойдет к любым оттенкам — от белого до хаки, а оранжевый отлично смотрится с черным и песочным.
Кстати, увидеть самые современные новинки в этом году можно будет на Московской неделе моды, куда уже поступило более 1 тысячи заявок, рассказал RT. Программа этого года включает в себя несколько десятков показов, в том числе иностранных дизайнеров. Специалисты отмечают, что мероприятие позволяет профильному бизнесу (дизайн, лёгкая и текстильная промышленность) находить ориентиры.