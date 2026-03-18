Тренер Мальцева: жир на шее может провоцировать диабет и апноэ

Окружность шеи связана с инсулинорезистентностью.

Источник: Комсомольская правда

Жировые отложения на шее могут провоцировать развитие диабета и других опасных состояний. Об этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» тренер Ирина Мальцева.

— Жир на шее может повышать риск обструктивного апноэ сна. Окружность шеи связана с инсулинорезистентностью, артериальным давлением и метаболическим синдромом. Жировые отложения на шее могут повысить риск развития диабета, — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что локально согнать жир именно с шеи невозможно, однако объемы уменьшатся при общем похудении организма.

Телеканал «Царьград» рассказал, что с 2009 года число людей с диабетом увеличилось на 75%. Официально с диабетом живут уже 5,5 миллиона человек, а по реальным оценкам — до 12 миллионов. Главная проблема в том, что множество случаев остаются не выявленными.