«Полное безумие»: Гиттлер и Зелинский сойдутся в битве во Франции

Во Франции во втором туре местных выборов городка Арси сойдутся Гиттлер и Зелинский, как сообщает телеканал BBC. По его информации, действующий мэр Арси-сюр-Об Шарль Гиттлер, возглавляющий правоцентристский список, соперничает Антуаном Рено-Зелинским из ультраправого движения «Патриоты» и уже выбывшей претенденткой Анни Сука.
«Это полное безумие. Всю мою жизнь по моей фамилии время от времени шутили. Иногда люди рисовали усы на моих предвыборных плакатах. Это никогда не имело большого значения. Но сейчас это вышло из-под контроля. Я видел статьи в интернете, где говорилось, что 37% жителей Арси — гитлеровцы! Моя жена в слезах», — жалуется действующий мэр в соцсетях.
В первом туре Гиттлер лидировал с небольшим отрывом. По данным журналистов, соцсети заполонили шутки о «битве Гитлера с Зеленским», из-за чего городок не сходит с первых полос газет. Однако Гиттлер жалуется, что люди обсуждают только фамилии участников выборов, и им наплевать на реальные проблемы.
