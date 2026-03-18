Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» со счетом 7:2 обыграла «Ньюкасл» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Ее соперником станет победитель противостояния между испанским «Атлетико» и английским «Тоттенхэмом».

МАДРИД, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты испанской «Барселоны» со счетом 7:2 обыграли английский «Ньюкасл» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Барселоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафинья (6-я и 72-я минуты), Марк Берналь (18), Ламин Ямаль (45+7, с пенальти), Фермин Лопес (51) и Роберт Левандовский (56, 61). У проигравших дублем отметился Энтони Эланга (15, 28). В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Барселона» в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния между испанским «Атлетико» и английским «Тоттенхэмом». Первая встреча завершилась победой команды из Мадрида со счетом 5:2.