«Барселона» со счетом 7:2 обыграла «Ньюкасл» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафинья (6-я и 72-я минуты), Марк Берналь (18), Ламин Ямаль (45+7, с пенальти), Фермин Лопес (51) и Роберт Левандовский (56, 61). У проигравших дублем отметился Энтони Эланга (15, 28). В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 1:1.