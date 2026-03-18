Названа повышающая риск развития рака желудка пища

Согласно исследованиям, чрезмерное употребление острой пищи, может привести к развитию рака желудка. Об этом сообщила «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Ольга Видякина.
— Потребление острого увеличивает риски обострений воспалительных заболеваний слизистых оболочек ЖКТ. Вещество, содержащееся в остром перце, при потреблении в большом количестве обладает канцерогенным эффектом, — заявила доктор.
Медик отметила, что, при возникновении жжения, изжоги и боли в животе рекомендуется добавить в рацион кисели, картофельное пюре и другие блюда, обволакивающие желудок.
360.ru отметил, что жгучую остроту перцу придает содержащееся в нем вещество капсаицин, которое сильно раздражает ткани организма. Раздражающий эффект капсаицина на внутренние органы может оказаться настолько сильным, что даже способен вызвать кратковременный отек.