Священник ответил, можно ли ходить в спортзал во время поста

Во время поста можно ходить в спортзал, так как ограничений на занятия спортом пост не накладывает. Об этом рассказал изданию «РИАМО» протоиерей Дмитрий Моисеев.
— Физическая активность сама по себе никак не противоречит посту. На мой взгляд, это совместимые вещи. Можно совмещать и пост, и принципы правильного питания, — уверен священник.
Он подчеркнул, что пост подразумевает отказ от определенной пищи, но важно, чтобы пост был посильным и не превращался в чрезмерную нагрузку.
Тем временем RT напомнил, что почти все субботы Великого поста, кроме последней, — дни особого поминовения усопших. После литургий служатся панихиды, на которых дастся особое отдельное заупокойное богослужение, где православные молятся об усопших родных, чтоб Господь упокоил их души в своём царствии и утешил их скорбящих родственников.