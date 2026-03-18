Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

На комплексе по производству СПГ в Катаре вспыхнул пожар после атаки Ирана, идет эвакуация персонала.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана несли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщает нефтегазовая компания Qatar Energy.

«Промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты, поскольку был причинен значительный ущерб», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Qatar Energy, в результате удара Ирана на предприятии вспыхнул пожар. На месте ведется ликвидация последствий ЧП и эвакуация персонала из комплекса по производству СПГ.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран запустил баллистические ракеты по территории Израиля, Бахрейна, ОАЭ и Катара. Целью атаки исламского государства могла быть авиабаза Аль-Дхафра в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше