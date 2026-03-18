Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Вооруженные силы Ирана несли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщает нефтегазовая компания Qatar Energy.
«Промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты, поскольку был причинен значительный ущерб», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению Qatar Energy, в результате удара Ирана на предприятии вспыхнул пожар. На месте ведется ликвидация последствий ЧП и эвакуация персонала из комплекса по производству СПГ.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран запустил баллистические ракеты по территории Израиля, Бахрейна, ОАЭ и Катара. Целью атаки исламского государства могла быть авиабаза Аль-Дхафра в столице Объединенных Арабских Эмиратов.