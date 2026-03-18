Жамнов: решение «Спартака» о расставании с Ружичкой не было спонтанным

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Решение московского хоккейного клуба «Спартак» расторгнуть контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой не было спонтанным. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-белых сообщал, что столичный клуб решил расторгнуть соглашение с Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Позже в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что получили от «Спартака» документы на расторжение контракта на основании дисциплинарных взысканий к форварду.
«Скажу, что оно [решение] было осознанным и не спонтанным. Это общая позиция всего спортивного блока», — сказал Жамнов.
Согласно статье 32 правового регламенту, Ружичка должен выплатить клубу ⅔ суммы от зарплаты, которая не выплачена за период, оставшийся до окончания срока контракта.
Ружичка пропустил последние три матча «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Он выступал за сборную Словакии, которая заняла четвертое место на Олимпиаде в Италии. В 51 игре текущего регулярного чемпионата 26-летний форвард забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. Ружичка выступал за красно-белых с 2024 года.
В среду «Спартак» проиграл ЦСКА дома в серии буллитов со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В заключительном матче регулярного сезона красно-белые 20 марта примут нижнекамский «Нефтехимик». Москвичи находятся на восьмом месте в Западной конференции.