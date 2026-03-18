Астронавты NASA завершили выход в открытый космос с борта МКС

Выход в открытый космос затянулся на 20 минут дольше запланированных 6 часов 30 минут из-за заминки с закрытием внешнего люка. Астронавты успели произвести запланированные монтажные работы для подготовки к установке новых солнечных панелей.
Для Уильямса данный выход в открытый космос стал первым, для Меир — четвертым. После завершения работ она отметила, что ровно 61 год назад первый в истории выход в открытый космос совершил советский космонавт Алексей Леонов. «Сегодня, 18 марта, ровно 61 год назад Алексей Леонов стал первым человеком, смело вышедшим в вакуум и темноту космоса», — сказала она.
Ракета-носитель с экипажем корабля «Восход-2» стартовала 18 марта 1965 года ровно в 10:00 мск с космодрома Байконур. Командиром корабля был Павел Беляев, а Алексей Леонов — вторым пилотом. 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Во многом благодаря опыту, полученному в этом первом полете, сейчас выход в открытый космос является стандартной частью экспедиций на Международную космическую станцию.