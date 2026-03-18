«Эпатажный тандем»: Волочкова призналась в желании сняться в клипе Лепса

Звезда отечественного шоу-бизнеса Анастасия Волочкова призналась в желании сняться в музыкальном клипе. По ее словам, она обожает Григория Лепса и уверена, что они бы прекрасно сработались. Об этом балерина заявила в беседе с «Газетой.Ru».
— Я Григория обожаю, он замечательный артист. Это артист высокого ранга. Конечно, я хотела бы с ним посотрудничать. Если Григорий мне предложит поработать, я с радостью соглашусь. Мне кажется, это будет эпатажный тандем, — сказала Волочкова.
Она уточнила, что пока предложений от Лепса ей не поступало, но призналась, что планирует сама с ним связаться и обсудить возможность совместной работы.
Тем временем Life.ru сообщил, что Григорий Лепс организовал масштабное празднование 90-летнего юбилея своей матери Натэллы Семёновны. Мероприятие состоялось в одном из ресторанов Сочи и собрало около ста человек. Среди гостей была замечена и Анна Шаплыкова, экс-супруга артиста, с которой певец активно общался.