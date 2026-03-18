В доменном имени агентства по кибербезопасности США появилось странное слово: оно связано с пришельцами

Агентство по кибербезопасности США получило доменное имя aliens.gov.

Источник: Комсомольская правда

Управление кибербезопасности США стало владельцем доменного имени aliens.gov.

Сейчас домен ведет на пустую страницу. Само слово aliens переводится с английского как «инопланетяне».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении обязать Пентагон и профильные ведомства снять гриф секретности с документов, посвящённых внеземной жизни. Причиной послужило интервью экс-президента США Барака Обамы. В подкасте он прямо заявил: инопланетяне существуют, хоть ему и не доводилось их видеть.

Тем временем в Соединенных Штатах продолжаются поиски 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда. Бывший генерал-майор ВВС, известный как один из ведущих специалистов по НЛО, бесследно исчез 28 февраля.

В свою очередь бывший военнослужащий американских ВВС Роберт Салас заявил, что инцидент с выводом из строя ядерных ракет рядом с базой в Монтане связан с активностью НЛО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше