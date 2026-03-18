Гендиректор «Динамо» Пивоваров пожелал удачи «Спартаку»

«Спартак» одержал победу в ответной игре со счетом 1:0. В первом матче «Динамо» разгромило соперника (5:2), благодаря чему вышло в финал «пути РПЛ» кубка страны.
«Игра получилась боевой. “Спартак” заслуженно победил, однако счет не совсем тот, который им был необходим. Желаем команде удачи», — сказал Пивоваров.
В финале «пути РПЛ» «Динамо» сыграет с «Краснодаром». «Матчи с “Краснодаром” — важное событие для “Динамо” после последних лет. Мы настроены проходить дальше, и для “Краснодара” это точно не будет легким испытанием», — отметил Пивоваров.
«Спартак» в игре второго этапа полуфинала «пути регионов» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».