Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Динамо» Пивоваров пожелал удачи «Спартаку»

Бело-голубые оказались сильнее «Спартака» по сумме двух встреч в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров пожелал удачи столичному «Спартаку» после ответного матча полуфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет — Кубка России. Об этом Пивоваров рассказал журналистам.

«Спартак» одержал победу в ответной игре со счетом 1:0. В первом матче «Динамо» разгромило соперника (5:2), благодаря чему вышло в финал «пути РПЛ» кубка страны.

«Игра получилась боевой. “Спартак” заслуженно победил, однако счет не совсем тот, который им был необходим. Желаем команде удачи», — сказал Пивоваров.

В финале «пути РПЛ» «Динамо» сыграет с «Краснодаром». «Матчи с “Краснодаром” — важное событие для “Динамо” после последних лет. Мы настроены проходить дальше, и для “Краснодара” это точно не будет легким испытанием», — отметил Пивоваров.

«Спартак» в игре второго этапа полуфинала «пути регионов» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».