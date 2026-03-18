Россиянам рассказали о штрафах за сорванные в лесу цветы

Россиян накажут за сбор ландышей и подснежников.

Источник: Комсомольская правда

Сбор некоторых растений грозит россиянам серьезным наказанием, при этом, незнание запрета не освободит от ответственности. Об этом напомнил в беседе с «РИАМО» юрист Харитон Ивлев.

— Подснежники, лотосы, некоторые виды рододендронов и женьшень — это федеральный запрет. Черемша (лук медвежий) в одном регионе разрешена к сбору, а в соседнем за пучок вам выпишут административный штраф. Ландыши тоже часто под охраной субъектов РФ, — перечислил специалист.

Юрист подчеркнул, что, помимо штрафа, суд взыщет также компенсацию за ущерб природе, рассчитав стоимость каждого растения по специальным тарифам.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о штрафах за сбор краснокнижных растений. Для частных лиц наказание до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.