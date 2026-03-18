NU.nl: в Нидерландах при ремонте канализации нашли фрагмент корабля викингов

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Деревянная балка, предположительно, являющаяся частью корабля эпохи викингов, была обнаружена при проведении работ на канализации в нидерландском городе Вейк-бей-Дюрстеде (провинция Утрехт). Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на местные власти.
По их информации, находка была сделана в среду, 18 марта в ходе уличных работ по замене канализации и системы водоотведения. Балка, выступавшая из земли, привлекла внимание любителя-археолога, после чего муниципалитет привлек к исследованию профессиональных специалистов. По предварительной оценке, форма, характерные вырезы и обработка древесины указывают на то, что она могла быть частью судна.
Археологи также обнаружили рядом фрагменты керамики. По их первоначальным выводам, речь может идти о корабле каролингской эпохи — примерно VIII века нашей эры. При этом не исключается и более поздняя датировка: специалисты допускают, что находка могла быть частью когга — торгового судна из XIV века.
Длина балки составляет около 3,2 м, толщина — порядка 30 см. Как отметила археолог Анне де Хооп, изначально она могла быть еще больше. Для предотвращения высыхания древесины артефакт был немедленно упакован и отправлен на хранение.
Окончательный возраст находки предстоит установить в ходе дальнейших исследований, в том числе анализа годичных колец древесины. Исследование находки может занять несколько месяцев. По данным муниципалитета, подобные находки являются редкостью, и ранее в Вейк-бей-Дюрстеде не обнаруживали остатков кораблей викингов. Местный музей Дорестад уже выразил заинтересованность в том, чтобы в будущем выставить артефакт.