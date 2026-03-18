Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NU.nl: в Нидерландах при ремонте канализации нашли фрагмент корабля викингов

По данным портала, археологи также обнаружили рядом фрагменты керамики.

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Деревянная балка, предположительно, являющаяся частью корабля эпохи викингов, была обнаружена при проведении работ на канализации в нидерландском городе Вейк-бей-Дюрстеде (провинция Утрехт). Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на местные власти.

По их информации, находка была сделана в среду, 18 марта в ходе уличных работ по замене канализации и системы водоотведения. Балка, выступавшая из земли, привлекла внимание любителя-археолога, после чего муниципалитет привлек к исследованию профессиональных специалистов. По предварительной оценке, форма, характерные вырезы и обработка древесины указывают на то, что она могла быть частью судна.

Археологи также обнаружили рядом фрагменты керамики. По их первоначальным выводам, речь может идти о корабле каролингской эпохи — примерно VIII века нашей эры. При этом не исключается и более поздняя датировка: специалисты допускают, что находка могла быть частью когга — торгового судна из XIV века.

Длина балки составляет около 3,2 м, толщина — порядка 30 см. Как отметила археолог Анне де Хооп, изначально она могла быть еще больше. Для предотвращения высыхания древесины артефакт был немедленно упакован и отправлен на хранение.

Окончательный возраст находки предстоит установить в ходе дальнейших исследований, в том числе анализа годичных колец древесины. Исследование находки может занять несколько месяцев. По данным муниципалитета, подобные находки являются редкостью, и ранее в Вейк-бей-Дюрстеде не обнаруживали остатков кораблей викингов. Местный музей Дорестад уже выразил заинтересованность в том, чтобы в будущем выставить артефакт.

