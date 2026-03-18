Иран нанес ракетный удар по крупнейшему центру производства СПГ в Катаре

Вечером в среду, 18 марта, Иран выпустил пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании QatarEnergy. Об этом сообщило Минобороны Катара в соцсети X.
По данным ведомства, четыре ракеты были сбиты, однако одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии. В компании QatarEnergy подтвердили, что ущерб оказался значительным, аварийно-спасательные бригады оперативно приступили к тушению. Позже в МВД Катара сообщили, что пожар удалось взять под контроль, пострадавших нет.
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в X назвал произошедшее «безрассудной и опасной эскалацией» в одном из важнейших энергетических узлов мира. Рас-Лаффан обеспечивает около 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа.
Еще 2 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар намерены убедить президента США Дональда Трампа сократить масштабы и сроки военной операции против Ирана.
Позже, 18 марта, газета Daily Mail со ссылкой на заявление директора организации Ханан Балхисообщила, что всемирная организация здравоохранения, которая входит в Организацию Объединенных Наций, отслеживает последствия ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам и готовится к возможной ядерной катастрофе на Ближнем Востоке.