США сняли ряд антироссийских санкций: кто удалён из списка ограничений

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило санкционные списки. Из них исключены попадавшие под ограничения три человека и три компании, связанные с Россией.
США вывели из-под санкций компании BSB Group (ОАЭ), Futuris FZE (ОАЭ) и турецкую Turken Dijital Matbaa Teknolojileri.
Американская сторона сняла санкционные ограничения с трех лиц: россиян Бориса Воронцова и Елены Тюриковой, а также турка Тюркена Берка.
Накануне Евросоюз снял санкции с дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста.
Однако потом Европа ввела персональные санкции против девяти российских военных в рамках пакета рестрикций по Украине. Уточняется, что что данные лица являются участниками спецоперации. Некоторые из них занимают высокопоставленные должности.