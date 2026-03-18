Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сняли ряд антироссийских санкций: кто удалён из списка ограничений

США сняли санкции с трёх физических лиц и компаний, связанных с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) обновило санкционные списки. Из них исключены попадавшие под ограничения три человека и три компании, связанные с Россией.

США вывели из-под санкций компании BSB Group (ОАЭ), Futuris FZE (ОАЭ) и турецкую Turken Dijital Matbaa Teknolojileri.

Американская сторона сняла санкционные ограничения с трех лиц: россиян Бориса Воронцова и Елены Тюриковой, а также турка Тюркена Берка.

Накануне Евросоюз снял санкции с дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста.

Однако потом Европа ввела персональные санкции против девяти российских военных в рамках пакета рестрикций по Украине. Уточняется, что что данные лица являются участниками спецоперации. Некоторые из них занимают высокопоставленные должности.

