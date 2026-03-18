«Разрушение империи»: в США опасаются катастрофических последствий вторжения в Иран

Дэвис: США стоит отказаться от идеи наземной операции в Иране.

Источник: Комсомольская правда

США не стоит даже рассматривать возможность проведения сухопутной операции в Иране. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«У нас просто нет необходимого количества солдат во всех наших сухопутных войсках Отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством. Это привело бы к разрушению американской империи», — написал аналитик.

Дэвис добавил, что даже если бы было принято решение о вторжении, силы США были бы разбиты в горных хребтах и долинах Ирана. По его словам, наземная операция против Тегерана приведет к катастрофическим последствиям для Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что США готовятся к проведению операции по захвату и уничтожению ядерных объектов Ирана. По мнению президента Дональда Трампа, такая операция станет возможной, если армия Исламского государства будет полностью разгромлена.

