«Разрушение империи»: в США опасаются катастрофических последствий вторжения в Иран

США не стоит даже рассматривать возможность проведения сухопутной операции в Иране. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
«У нас просто нет необходимого количества солдат во всех наших сухопутных войсках Отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством. Это привело бы к разрушению американской империи», — написал аналитик.
Дэвис добавил, что даже если бы было принято решение о вторжении, силы США были бы разбиты в горных хребтах и долинах Ирана. По его словам, наземная операция против Тегерана приведет к катастрофическим последствиям для Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что США готовятся к проведению операции по захвату и уничтожению ядерных объектов Ирана. По мнению президента Дональда Трампа, такая операция станет возможной, если армия Исламского государства будет полностью разгромлена.