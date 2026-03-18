Глеб Никитин подписал соглашение по развитию «Золотого кольца»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил стратегической сессию по развитию «Золотого кольца». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Заседание провел в Москве зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Регионы подписали соглашение о сотрудничестве по развитию национального маршрута.
Сейчас «Золотое кольцо» привлекает более 27 млн туристов в год. Ожидается, что к 2030 году показатель турпоездок по России достигнет 140 млн, из них 35 млн придется на новые регионы «Золотого кольца».
Узнать больше по теме
