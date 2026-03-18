Психолог Заяева объяснила бруксизм тревогой и стрессом

Скрип зубами днем или даже во сне может указывать на высокий уровень эмоционального напряжения. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила психолог Евгения Заяева.
— Бруксизм — довольно неприятный симптом, кто-то скрипит зубами во сне, другие — в течение всего дня. Несомненно, тревога и стресс вызывают много напряжения, и если напряжения слишком много, то бруксизм может преследовать человека и ночью, — считает специалист.
Чтобы справиться с бруксизмом, психолог посоветовала соблюдать режим дня, проводить часы перед сном без гаджетов и снизить употребление кофеина.
Ранее KP.RU рассказал, к каким еще опасным последствиям может привести бруксизм. При регулярном сильном стискивании зубов возникают микротрещины в эмали, перенапряжение жевательных мышц может вызывать головные боли и ощущение усталости лица и челюстей. Кроме того, в некоторых случаях, на зубах могут появиться сколы.