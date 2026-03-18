Как вычислить поддельную косметику: советы дерматолога

Эксперт призвала проверять правильность написания бренда и сохранность упаковки.

Источник: Комсомольская правда

Использование поддельной косметики может обернуться проблемами для здоровья, так как качество фальсификата невозможно проверить. Как отличить подделку, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-дерматолог Александра Филева.

— Важно обращать внимание на маркировку и страну происхождения товара. На упаковке должны быть штрих-код, номер партии, срок годности, состав и данные производителя. Если такой информации нет, это должно насторожить: товар может быть поддельным, — считает специалист.

Эксперт также призвала проверять правильность написания бренда и сохранность упаковки.

Ранее 360.ru предупредил, что в последнее время на российском рынке косметики наблюдается рост количества фальсификата. Чтобы выявить подлинный продукт, необходимо задействовать все свои чувства и проявлять максимальную бдительность. Следует внимательно относиться к цене товара: подозрительно низкая стоимость должна вызывать сомнения. Также стоит уделить внимание качеству упаковки. Подделку могут выдать неровности, низкокачественная бумага и размытые логотипы.