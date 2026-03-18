В Запорожской области построят четырехполосную трассу

«Трасса “Таврида” продолжается сегодня по кольцу. Закончены работы полностью по крымской части, начиная с той, которая была заложена раньше. Сейчас эта работа ведется в Донецкой Народной Республике. У нас трасса будет идти через Мелитополь, Бердянск, Приморск. Проект уже есть, и она уже дошла до Запорожской области. В этом году начинаются работы. В этом году мы до Бердянска доходим и начинаем работы по этой территории. В 2028 году планируется активная фаза, в 2029-м — окончание работ», — сказал глава региона.