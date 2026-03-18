В Запорожской области построят четырехполосную трассу

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Работы по строительству четырехполосной части трассы «Азовское кольцо» в Запорожской области стартуют в 2026 году. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, отвечая на вопросы депутатов по итогам ежегодного доклада законодательному собранию.
«Трасса “Таврида” продолжается сегодня по кольцу. Закончены работы полностью по крымской части, начиная с той, которая была заложена раньше. Сейчас эта работа ведется в Донецкой Народной Республике. У нас трасса будет идти через Мелитополь, Бердянск, Приморск. Проект уже есть, и она уже дошла до Запорожской области. В этом году начинаются работы. В этом году мы до Бердянска доходим и начинаем работы по этой территории. В 2028 году планируется активная фаза, в 2029-м — окончание работ», — сказал глава региона.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках пятилетней программы дорожного строительства в стране реконструируют дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км. Оно проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области. Вице-премьер пояснил, что улучшение транспортной инфраструктуры вокруг Азовского моря позволит развить туризм на этом направлении.