Гусев считает, что футболисты «Динамо» учитывали результат первой игры со «Спартаком»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» во время ответного матча полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России со столичным «Спартаком» наверняка ориентировались на результат первой встречи этих команд. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Ролан Гусев.
В среду «Динамо» в гостях уступило «Спартаку» со счетом 0:1, первый матч завершился победой бело-голубых со счетом 5:2.
«После первого матча сказали игрокам, что ничего не определено, определенный план был. Главное, что мы идем дальше. Если бы сыграли вничью [в первом матче], то совершенно другой был бы настрой, но я уверен, что в подсознании футболистов этот гандикап сидел», — сказал Гусев.
На 39-й минуте встречи бело-голубые произвели замену: вместо Максима Осипенко на поле вышел Роберто Фернандес. «У Осипенко небольшое повреждение. Не могу сразу сказать диагноз, МРТ будут делать врачи, тогда будет ясно», — отметил наставник «Динамо».
В финале «пути РПЛ» «Динамо» проведет два матча с «Краснодаром».
«В финале не приходится выбирать. Кто доходит до финала, ЦСКА и “Краснодар” — сильные команды. Честно говоря, даже не задумывался, кто попадется. Думали в первую очередь о своей игре», — заключил Гусев.