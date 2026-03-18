Патриарх Сербский совершил поминовение умершего Католикоса-Патриарха всея Грузии

Илия II помогал сохранять традиционные ценности грузинского народа, отметил патриарх.

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Патриарх Сербский Порфирий совершил поминовение умершего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и направил соболезнования в адрес Грузинской православной церкви.

«От имени Сербской православной церкви и от своего имени мы выражаем искренние соболезнования собору епископов, духовенству, монашеству и верующим братской Грузинской церкви в связи с кончиной ее великого первоиерарха», — приводит текст пресс-служба СПЦ. Сербский патриарх подчеркнул, что Илия II «в сложных исторических обстоятельствах способствовал духовному обновлению, укреплению церковной жизни и сохранению самобытности и традиционных ценностей православного грузинского народа».

Илия II умер вечером 17 марта в тбилисской клинике, куда его доставили накануне ночью из-за желудочного кровоизлияния. Панихида проходит в соборе Святой Троицы в Тбилиси. Похоронят главу грузинской церкви 22 марта в Сионском храме в Тбилиси. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон.