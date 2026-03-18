Женщин, которые не хотят иметь детей, направят к психологу в Волгограде

Волгоградкам, как и другим россиянкам, которые не планируют заводить детей, теперь могут предложить беседу с психологом. Такое правило прописано в документе Минздрава России, который уже действует. Если во время репродуктивной диспансеризации женщина отвечает «0» на вопрос «Сколько детей вы бы хотели иметь?», ее рекомендуют направить к медицинскому психологу. Задача специалиста — сформировать у пациентки положительные установки на деторождение.