Женщин, которые не хотят иметь детей, направят к психологу в Волгограде

Волгоградкам, как и другим россиянкам, которые не планируют заводить детей, теперь могут предложить беседу с психологом. Такое правило прописано в документе Минздрава России, который уже действует. Если во время репродуктивной диспансеризации женщина отвечает «0» на вопрос «Сколько детей вы бы хотели иметь?», ее рекомендуют направить к медицинскому психологу. Задача специалиста — сформировать у пациентки положительные установки на деторождение.
Это не единственное новшество в программе обследования. Если в ходе опроса или осмотра выявляют другие проблемы, женщину направляют к узкому специалисту. Например, при акне или выпадении волос — к дерматовенерологу, при лишнем весе или подозрении на сбои в работе щитовидки — к эндокринологу. Список направлений зависит от конкретных жалоб и результатов анализов.
Сама репродуктивная диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Семья». Ее цель — вовремя найти болезни, которые могут помешать стать родителями. Пройти обследование бесплатно могут женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет, которые планируют завести ребенка. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.
В программу входят осмотр акушера-гинеколога (для мужчин — уролога или хирурга), УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидки, а также ряд лабораторных анализов. Результаты помогают врачам оценить репродуктивное здоровье и при необходимости скорректировать лечение.
