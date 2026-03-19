В Москву из Дохи прибыл первый самолет после восстановления авиасообщения

Ранее перевозчик Qatar Airways решил возобновить с 18 марта регулярные ежедневные рейсы из Дохи в Москву и обратно, прерванные 28 февраля из-за ситуации на Ближнем Востоке. Посольство России в Катаре отметило, что также будут выполняться рейсы и по ряду других направлений. В Telegram-канале дипмиссии подчеркивалось, что «решение принято авиакомпанией после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе». С 7 марта Qatar Airways начала выполнять специальные вывозные рейсы для своих клиентов из аэропорта Хамад по ряду направлений, из них три рейса было совершено в Москву. 14 марта представитель посольства РФ сообщил ТАСС, что почти все российские туристы, желавшие покинуть Катар, уже покинули эмират воздушным или наземным путем.