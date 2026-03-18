В Псковскую область с 2010 года переехали почти 13 тыс. человек

ПСКОВ, 18 марта. /ТАСС/. Почти 13 тыс. человек переехали в Псковскую область в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников с 2010 года. Об этом сообщила руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.
«Работа ведется у нас комплексно, всего в рамках госпрограммы с 2010 года почти 13 тыс. человек переехали. В прошлом — 561. На 13 марта уже 64 человека в этом году переехали, из них 13 — в статусе репатрианта», — рассказала она.
Тудакова отметила, что всего из стран, ведущих в отношении России недружественную политику, с 2022 года в рамках госпрограммы переселились около 1 тыс. человек. Почти 70% — это граждане трудоспособного возраста, почти 60% имеют высшее или средне-специальное образование. В 2025 году в регион прибыли 30 педагогов, 12 врачей, 18 медсестер и 15 инженеров.
Центр активно помогает с трудоустройством. В частности, организуются встречи с работодателями и профориентационные туры. Также организация запустила проект «Основы предпринимательства», благодаря чему 17 человек уже открыли свой бизнес.