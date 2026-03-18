Потеряем белого медведя: зоолог рассказал, как потепление может повлиять на животных и распространение инфекций

Возьмем снегирей. Многие уверены, что эта птица прилетает к нам откуда-то с севера с первым снегом. На самом деле снегирь не перелетный, а кочующий вид. Летом они живут в лесах, высоко в кронах деревьев, и почти не попадаются человеку на глаза. Их можно услышать по песне, напоминающей скрип качелей, но увидеть — большая удача. Зимой ситуация меняется: еды в лесу становится меньше, и снегири откочевывают поближе к людям — туда, где есть кормушки и рябина. Ту же стратегию выбирают синицы и многие другие лесные птицы. Однако рядом с нами селятся не только привычные обитатели средней полосы. Москва и другие крупные города давно стали домом для так называемых инвазивных видов — животных, которым здесь по природе делать нечего. Самый яркий и, пожалуй, грустный пример — красноухая черепаха. Эти черепахи десятилетиями были популярнейшими домашними питомцами. Люди покупают крошечных черепашат в переходах метро, наивно полагая, что те останутся игрушечными навсегда. Но черепаха растет: уже через пару лет она достигает размера в две ладони, а живет больше тридцати лет. Когда питомец надоедает или перерастает аквариум, его часто выбрасывают в ближайший водоем — пруд, фонтан, речку в парке. В дикой природе такие черепахи обычно погибают зимой. В Подмосковье водоемы промерзают до дна, а рептилии не приспособлены к таким холодам. Хотя южнее, в Воронежской области или под Ростовом-на-Дону, красноухие черепахи натурализовались и успели стать серьезной проблемой (они агрессивны, крупны и вытесняют местную болотную черепаху). Однако на севере их распространение сдерживается климатом. В Москве же и Санкт-Петербурге черепахи нашли для себя идеальные условия. Например, пруд в Московском зоопарке круглый год остается теплым. Участки Москвы-реки, куда сбрасываются теплые воды, тоже не замерзают. В таких «инкубаторах» черепахи живут годами. Правда, размножаться в столице они пока не могут — не хватает устойчивого тепла и мест для кладки яиц. Их численность сдерживают лишь сильные морозы, которые время от времени убивают часть популяции.