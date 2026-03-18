Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Отпускные же рассчитываются исходя из среднего заработка, поэтому в месяцах с дорогими рабочими днями выгоднее работать, а не уходить в отпуск. С учётом этого самыми выгодными месяцами для отдыха в 2026 году, помимо июля, станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. К наименее выгодным, помимо января, относятся май и февраль. В эти периоды сотрудники могут потерять в доходе по сравнению с обычной зарплатой. Остальные месяцы считаются нейтральными: брать отпуск в это время можно без существенных финансовых потерь.