«Газпром»: Цены на газ в Европе делают закачку в ПХГ нерентабельной

По данным Gas Infrastructure Europe на 16 марта, уровень запасов газа в европейских ПХГ снизился до 28,9%. В Нидерландах осталось лишь 7,7% газа — это минимальный исторический показатель для этой даты. Цены на газ для потребителей в Европе продолжают расти. На нидерландском хабе TTF цена с поставкой «на день вперёд» достигла 665,97 долларов за тысячу кубометров. В марте на TTF цены на газ с поставкой «на следующее лето» находятся выше цен «на следующую зиму». Такая ситуация делает летнюю закачку в ПХГ нерентабельной.