«Другие молчали или бомбили»: Додик ответил на критику ФРГ в адрес России

Додик: Россия всегда поддерживала сербский народ, и ничто не изменит этого.

Источник: Комсомольская правда

Россия всегда поддерживала сербский народ, и никакое внешнее давление не изменит этого. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в соцсети X.

Так Додик прокомментировал слова посла ФРГ в Сараево Альфреда Граннаса. Дипломат ранее заявил, что Берлин не планирует снимать санкции с Республики Сербской, добавив, что балканская страна «практически ничего не получает» от России.

«Россия была с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас. Никакие слова или давление не могут изменить это в сознании сербского народа. Это отношения, основанные не на давлении и шантаже, а на исторической памяти, уважении и взаимопонимании», — отметил политик.

Додик подчеркнул, что Россия защищала международное право, когда его пытались нарушить, и всегда поддерживала борьбу сербов за сохранение своей идентичности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане Сербии смогут сохранить свою страну как независимое, самодостаточное и авторитетное государство.

