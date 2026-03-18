Reuters: Каллас обсудила с Аракчи деэскалацию и Ормузский пролив

Кая Каллас обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи Ормузский пролив, а также деэскалацию в ближневосточном регионе. сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи вопросы судоходства через Ормузский пролив, а также деэскалацию в ближневосточном регионе, информирует Reuters.

По данным агентства, Каллас и Аракчи провели телефонный разговор.

«Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в среду главе МИД Ирана Аббасу Аракчи, что обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив является приоритетом для Европы, и ЕС поддерживает дипломатическое разрешение войны», — говорится в сообщении.

Напомним, Аракчи в ходе телефонного разговора с Каллас заявил, что ЕС следует повлиять на Соединённые Штаты и Израиль для прекращения агрессии против Ирана.

В частности, он предостерёг членов ЕС от поддержки действий США и Израиля, отметив, что они станут соучастниками преступлений против иранской стороны.

Кроме того, Аракчи подчеркнул, что ВС Ирана в ответ на атаки американской стороны, а наносят удары не только по базам, но и по другим объектам Соединённых Штатов.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше