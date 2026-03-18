Reuters: Каллас обсудила с Аракчи деэскалацию и Ормузский пролив

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи вопросы судоходства через Ормузский пролив, а также деэскалацию в ближневосточном регионе, информирует Reuters.
По данным агентства, Каллас и Аракчи провели телефонный разговор.
Напомним, Аракчи в ходе телефонного разговора с Каллас заявил, что ЕС следует повлиять на Соединённые Штаты и Израиль для прекращения агрессии против Ирана.
В частности, он предостерёг членов ЕС от поддержки действий США и Израиля, отметив, что они станут соучастниками преступлений против иранской стороны.
Кроме того, Аракчи подчеркнул, что ВС Ирана в ответ на атаки американской стороны, а наносят удары не только по базам, но и по другим объектам Соединённых Штатов.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.