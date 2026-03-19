Карседо рассказал о выполненных задачах «Спартака» в матче с «Динамо»

В среду «Спартак» на своем поле обыграл «Динамо» в ответном матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо». Красно-белые отправились в «путь регионов», где на втором этапе полуфинала они сыграют на выезде с петербургским «Зенитом».
«У нас было несколько целей в этой игре. В первую очередь это победа, — отметил Карседо. — Нам удалось сыграть на ноль, что тоже позитивно. Команда доминировала, я этим очень доволен. Сейчас готовимся к следующей важной игре».
Также Карседо рассказал о восстановлении Владислава Сауся и Игоря Дмитриева. «Саусь пока травмирован, как и Дмитриев. Оба работают, восстанавливаются, ждем их с нетерпением», — заключил наставник красно-белых.