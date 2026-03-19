В МИД Ирана раскрыли планы на Ормузский пролив после прекращения агрессии США и Израиля: «Это факт»

МИД: Иран и Оман хотят создать механизм прохода судов через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иран и Оман намерены определять условия прохода судов через Ормузский пролив. По словам заместителя министра иностранных дел ИРИ Вахида Джалалзаде, это станет возможным лишь после окончания агрессии США и Израиля.

«Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим [прохода] в Ормузском проливе совместно с Оманом. То, что Исламская Республика создаст новый правовой режим в Ормузском проливе, — это факт», — передает слова Джалалзаде телеканал SNN.

По словам иранского замминистра, Тегеран и Оман «обязательно» начнут реализацию плана при помощи вооруженных сил.

Накануне американский президент сделал заявление об Ормузском проливе. Дональд Трамп призвал страны, чьи экономические интересы связаны с Ормузским проливом, подключиться к усилиям по защите морских перевозок в этом регионе.

Тогда же глава Белого дома отметил, что союзники США примут на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе лишь после того, как Америка урегулирует ситуацию с Ираном.

