В МИД Ирана раскрыли планы на Ормузский пролив после прекращения агрессии США и Израиля: «Это факт»

Иран и Оман намерены определять условия прохода судов через Ормузский пролив. По словам заместителя министра иностранных дел ИРИ Вахида Джалалзаде, это станет возможным лишь после окончания агрессии США и Израиля.
«Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим [прохода] в Ормузском проливе совместно с Оманом. То, что Исламская Республика создаст новый правовой режим в Ормузском проливе, — это факт», — передает слова Джалалзаде телеканал SNN.
По словам иранского замминистра, Тегеран и Оман «обязательно» начнут реализацию плана при помощи вооруженных сил.
Накануне американский президент сделал заявление об Ормузском проливе. Дональд Трамп призвал страны, чьи экономические интересы связаны с Ормузским проливом, подключиться к усилиям по защите морских перевозок в этом регионе.
Тогда же глава Белого дома отметил, что союзники США примут на себя обеспечение безопасности в Ормузском проливе лишь после того, как Америка урегулирует ситуацию с Ираном.