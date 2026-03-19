«Спартак» победил «Динамо» и вылетел из Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» впервые вышло в финал Пути РПЛ Кубка. В полуфинале бело-голубые по сумме двух матчей одолели «Спартак» (5:3). Ответная игра 18 марта 2026 на «Лукойл Арене» завершилась победой красно-белых 1:0 благодаря голу Ву. Соперником динамовцев в финале станет «Краснодар». Матчи пройдут в апреле и в мае 2026 г. Проигравший финалист покинет турнир. Клуб не поднимался выше полуфинала.
Московское «Динамо» впервые в своей истории пробилось в финал Пути РПЛ Кубка России. Это достижение стало итогом успешного выступления бело-голубых в текущем розыгрыше второго по значимости футбольного турнира страны. На стадии полуфинала динамовцы встретились со своим принципиальным соперником, московским «Спартаком», и по сумме двух матчей оказались сильнее.
Ответная встреча полуфинального противостояния состоялась 18 марта 2026 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В этом матче победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля, представители красно-белых. Единственный гол на 58-й минуте забил защитник Кристофер Ву, который воспользовался подачей с углового. Для камерунского футболиста этот мяч стал первым в Кубке страны, ранее весной он отличился в матче Мир РПЛ против «Акрона». Несмотря на поражение в отдельной встрече, «Динамо» сохранило преимущество, добытое в первом матче, который завершился разгромной победой бело-голубых со счетом 5:2. Таким образом, общий счет двухматчевого противостояния составил 5:3 в пользу «Динамо».
Выход в финал Пути РПЛ стал историческим событием для столичного клуба. Ранее высшим достижением команды в турнире было участие в полуфинальной стадии в сезоне 2024/2025. В прошлом розыгрыше бело-голубые уступили на этапе полуфинала Пути регионов, тогда как в финале Пути РПЛ встречались ЦСКА и «Зенит». В текущем сезоне «Динамо» успешно преодолело групповой этап, заняв второе место в квартете В вслед за «Краснодаром» и опередив «Крылья Советов» и «Сочи». На предыдущей стадии кубкового турнира динамовцы прошли «Локомотив» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:2.
Соперником «Динамо» в финале Пути РПЛ станет «Краснодар», который ранее выбил из турнира ЦСКА. Финальное противостояние будет состоять из двух матчей. Первая встреча запланирована на начало апреля 2026 года и пройдет в Москве. Ответный матч примет Краснодар в начале мая 2026 года. Согласно изменениям в регламенте Кубка России, действующим с сезона 2024/2025, проигравшая команда финала Пути РПЛ напрямую покидает турнир без возможности продолжения борьбы в Пути регионов.
Предстоящие матчи станут 35-м и 36-м в истории очных встреч «Динамо» и «Краснодара». Статистика последних лет складывается не в пользу московского клуба. На данный момент серия поражений «Динамо» в официальных играх против южан достигла семи матчей. Последняя победа москвичей была одержана в августе 2023 года на групповой стадии Кубка России со счетом 4:3. В текущем сезоне команды уже встречались дважды в группе, и оба раза успех сопутствовал «Краснодару». Дома «Динамо» уступило со счетом 0:4, а в гостях основное время завершилось нулевой ничьей, после чего в серии пенальти точнее оказались футболисты из Краснодара.
Для «Спартака» поражение в полуфинале Пути РПЛ не означает завершения борьбы в турнире. Красно-белые продолжат выступления в Пути регионов. Что касается «Динамо», то минимальное поражение на «Лукойл Арене» стало для команды первым проигранным официальным матчем в 2026 году. Однако это не помешало клубу сохранить преимущество по сумме двух игр и сделать шаг к возможности завоевать трофей. Финал Пути РПЛ станет новой вехой в истории московского клуба, который ранее никогда не достигал этой стадии в рамках данного пути турнира.
