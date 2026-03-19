«Спартак» победил «Динамо» и вылетел из Пути РПЛ Кубка России

Предстоящие матчи станут 35-м и 36-м в истории очных встреч «Динамо» и «Краснодара». Статистика последних лет складывается не в пользу московского клуба. На данный момент серия поражений «Динамо» в официальных играх против южан достигла семи матчей. Последняя победа москвичей была одержана в августе 2023 года на групповой стадии Кубка России со счетом 4:3. В текущем сезоне команды уже встречались дважды в группе, и оба раза успех сопутствовал «Краснодару». Дома «Динамо» уступило со счетом 0:4, а в гостях основное время завершилось нулевой ничьей, после чего в серии пенальти точнее оказались футболисты из Краснодара.